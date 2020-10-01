Екатеринбург, 1 октября 2020, 14:31 — REGNUM Дорожные рабочие уложили асфальт поверх бехатоновой плитки в центре Екатеринбурга для безопасности жителей. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.
Ранее местные жители удивились странному ремонту тротуара на пересечении улиц Попова и Сакко и Ванцетти. Как оказалось, участку требовался срочный ремонт.
«Мера временная, чтобы люди не ломали ноги», — уточнили в горадминистрации порталу «Е1».
В 2021 году в городе отремонтируют улицу Попова, поэтому сейчас выделять деньги на полноценное восстановление покрытия нет, добавили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе закатали в асфальт гранитную плитку на проспекте Ленина по предписанию ГИБДД.