Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Дорожные рабочие уложили асфальт поверх бехатоновой плитки в центре Екатеринбурга для безопасности жителей. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.

Ранее местные жители удивились странному ремонту тротуара на пересечении улиц Попова и Сакко и Ванцетти. Как оказалось, участку требовался срочный ремонт.

«Мера временная, чтобы люди не ломали ноги», — уточнили в горадминистрации порталу «Е1».

В 2021 году в городе отремонтируют улицу Попова, поэтому сейчас выделять деньги на полноценное восстановление покрытия нет, добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе закатали в асфальт гранитную плитку на проспекте Ленина по предписанию ГИБДД.