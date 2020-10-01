Воронеж, , 14:28 — REGNUM 815 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развёрнуто дополнительно в Воронежской области с 21 по 30 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«В ближайшее время дополнительные койки откроются в областной офтальмологической больнице, областной детской клинической больнице №1, родильном доме №3, городской клинической больнице №20, областном кожно-венерологическом диспансере, больнице скорой медицинской помощи №10, клинической больнице №33 ФМБА (Нововоронеж), в районных больницах Острогожска, Панино, Павловска, Лисок, Бутурлиновки», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент в регионе помощь пациентам с COVID-19 оказывают 25 стационаров, всего действует 2708 коек. Больше всего коек развёрнуто в городской больнице скорой помощи №8 (550) и в областной больнице №1 (460). Увеличение числа ковидных коек связано с ростом случаев тяжёлого течения заболевания.

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Всего на 30 сентября в стационарах Воронежской области находились 2515 пациентов. Общее число носителей коронавируса, по данным регионального оперштаба на 30 сентября, превысило 19,4 тыс. человек, 208 скончались. Ежедневно в регионе выявляют по 160−170 носителей коронавируса.