Красногорск, , 14:33 — REGNUM Плановые недельные каникулы начнутся с 5 октября в половине школ Московской области. Вторая половина должна идти на каникулы в начале ноября, но может сделать это на неделю раньше, сообщила 1 октября журналистам министр образования региона Ирина Каклюгина.

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Она напомнила, что в Подмосковье половина из примерно 1,5 тыс. школ работает по модульной системе. Дети пять недель учатся, одну неделю отдыхают. Для них каникулы начнутся по плану с 5 октября.

Другая половина школ учится по четвертям, у них каникулы запланированы в начале ноября. Этим школам рекомендовано действовать с учётом эпидемиологической ситуации в муниципалитете и при необходимости продлить каникулы.

«Решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью», — сказала Каклюгина.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Москвы по распоряжению мэра Сергея Собянина объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

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