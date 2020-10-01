Токио, , 14:26 — REGNUM Из игры Resident Evil 3 Remake убрали защиту Denuvo. Об этом 1 октября сообщает «Игромания», ссылаясь на данные сайта SteamDB.

Помимо этого, размер исполняемого файла уменьшился до 150 МБ. Напомним, вместе с защитой он весил 500 МБ.

Resident Evil 3 Remake — это игра в жанре survival-horror от японской студии Capcom. Её релиз состоялся 3 апреля 2020 года.

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