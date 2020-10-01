Тегеран, , 14:28 — REGNUM За минувшие сутки в Иране было выявлено свыше 3,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 1 октября сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ИСНА.

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«Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3820», — заявила она и уточнила, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в Иране достигло 461 044.

Кроме того, она указала, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 211 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 26 380.

При этом глава департамента добавила, что на данный момент в Иране от нового заболевания вылечились 383 368 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее на территории Ирана за сутки было выявлено свыше 3,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.