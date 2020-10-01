Иркутск, , 14:19 — REGNUM С наступлением учебного года, в условиях эпидемии коронавируса, далеко не во всех школах Иркутской области удалось избежать смешения коллективов и вспышек SARS-CoV-2. Такой вывод можно сделать из сообщения регионального министерства образования.

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По утверждению чиновников, с начала учебного года на карантин отправлены учащиеся 221 класса 62 школ Приангарья.

«Полностью закрыты четыре малокомплектные школы — в Иркутском, Черемховском и Нижнеилимском районах. На карантин по ОРВИ частично закрыты восемь школ», — сказано в официальном сообщении регионального минобра.

По словам Натальи Черных, в вузах и ссузах масочный режим обязателен и для преподавателей, и для студентов. Также там внедряется частичный дистант — на один-два дня в неделю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 30 сентября количество жертв COVID-19 увеличилось ещё на четыре человека. Общее число летальных исходов в регионе достигло 322.

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