Пекин, 1 октября 2020, 14:19 — REGNUM Китайская компания Tencent выкупила контрольный пакет акций студии 10 Chamber Collective. Об этом 1 октября сообщает портал gameindustry.biz.
По словам соучредителя 10 Chamber Collective Ульфа Андерссона, эта сделка поможет студии обрести необходимую «творческую свободу». Вероятно, с поддержкой Tencent разработчики вскоре приступят к созданию новой игры.
Напомним, шведская студия 10 Chamber Collective наиболее известна многопользовательским шутером GTFO. В нём команда геймеров сражается с мутантами и пытается выжить.
Читайте ранее в этом сюжете: В игру Super Mario Bros. добавили мультиплеер на 35 человек
Читайте развитие сюжета: В Blightbound добавили искусственный интеллект и поддержку русского языка