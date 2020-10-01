Челябинск, , 14:17 — REGNUM В Челябинске осуждён уроженец Южного Урала, проживающий в Москве. Его признали виновным в приготовлении к сбыту наркотических веществ, сообщает региональное управление ФСБ.

Гражданин был задержан в сентябре 2019 года. У него изъяли 130 граммов гашиша и ещё 30 граммов наркосредств. Оказалось, что он привёз их из Москвы. Товар был им отправлен в посылке с автомобильными запчастями, в тайнике.

Итогом стал приговор, который огласил Ленинский райсуд Челябинска. Мужчина отправится в колонию строгого режима на шесть лет и заплатит 200 тыс. рублей штрафа.