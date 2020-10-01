Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Карантин из-за птичьего гриппа введен в 48 населенных пунктах Казахстана, заявила 1 октября заместитель министра сельского хозяйства республики Гульмира Исаева на брифинге.

По её словам, ограничительные меры распространяются в 25 районах в шести областях республики. Замминистра отметила, что ограничения на ввоз и вывоз живой птицы, мяса и яиц будут зависеть от появления новых данных о распространении заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября депутат Сената Казахстана Дуйсенгазы Мусин предложил ввести компенсацию птицеводам за падёж птицы, вызванный птичьим гриппом. По данным союза птицеводов Казахстана, в стране погибло 1,137 млн голов птиц.

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