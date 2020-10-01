Токио, , 14:14 — REGNUM На гибридной консоли Nintendo Switch состоялся релиз многопользовательского платформера Super Mario Bros. 35. Об этом сообщается 1 октября на официальном YouTube-канале компании Nintendo.

В Super Mario Bros. 35 игроки будут проходить одни и те же уровни на время. Главной особенностью проекта станет возможность отправить побеждённых противников к соперникам — чтобы замедлить их прохождение.

Напомним, релиз Super Mario Bros. 35 приурочен к дню рождения водопроводчика Марио. В 2020 году первой игре про этого героя (Super Mario Bros.) исполняется 35 лет.

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