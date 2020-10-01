Нижний Новгород, , 14:13 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о продлении до октября периода действия региональных льгот и субсидий, введенных в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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По словам главы региона, это касается льготного проезда для участников борьбы с коронавирусом.

«В самый сложный период решение о введении льготного проезда позволило поддержать как медиков и волонтеров, так и автотранспортные предприятия, которые столкнулись с серьезнейшим снижением пассажиропотока», — пояснил он.

Также губернатор отметил, что Нижегородская область одной из первых ввела прямые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от снижения экономической деятельности из-за мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Основными получателями у нас стали салоны красоты и сфера общепита. Они уже работают, но некоторым организациям по-прежнему приходится ждать третьего этапа снятия ограничений. Самая сложная ситуация у развлекательных центров. Считаю неправильным лишать их сейчас данного вида помощи», — подчеркнул Никитин.

Напомним, бесплатный проезд для медиков, волонтеров, санитарных врачей и сотрудников правоохранительных органов был введен в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. А субсидии для компенсации затрат на оплату труда работников и оплату коммунальных услуг нижегородские предприниматели начали получать с 28 марта 2020 года.