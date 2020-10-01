Варшава, , 14:11 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский принял решение обеспечить доступ к бесплатной вакцине против гриппа для медицинских работников и фармацевтов. Об этом передает Polskie Radio 24.

С 1 октября сотрудники медицинских учреждений и аптек могут подать заявку на получение необходимого числа бесплатных вакцин против вируса гриппа. Заявления будут подаваться через форму на официальном сайте польского минздрава.

В министерстве поясняют, что организация здравоохранения или аптека должна определить количество сотрудников, которые желают привиться против гриппа. При этом, обязательным условием будет являться то, чтобы получившие бесплатную вакцину медработники или фармацевты не получили её безвозмездно в рамках иных учреждений или программ вакцинации, например, на другом рабочем месте. От одной организации может быть подана только одна коллективная заявка.

Вакцинация от гриппа с использованием бесплатных прививок из стратегических резервов будет возможна только для сотрудников тех медицинских учреждений, которые заключили договор с Национальным фондом здравоохранения на проведение вакцинации.