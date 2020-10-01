Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM С момента релиз игр Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone разработчики заблокировали больше 200 тыс. аккаунтов за читерство (использование сторонних программ для получения преимущества). Об этом сообщается 1 октября на странице студии Infinity Ward в Twitter.

https://twitter.com/InfinityWard/status/1311471137663021056

Разработчики также отметили, что последняя «волна банов» прошла на этой неделе. В дальнейшем они планируют выпускать новые обновления с дополнительными мерами безопасности.

Напомним, Modern Warfare и Warzone — это многопользовательские шутеры, являющиеся частью популярной франшизы Call of Duty. Релиз следующей игры серии, Call of Duty: Black Ops Cold War, ожидается 13 ноября 2020 года.

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