Ходжент, Таджикистан, 1 октября 2020, 14:02 — REGNUM Строительство кольцевой автодороги вокруг города Ходжента обсудили участники совета по государственно-частному партнерству, сообщает 1 октября издание Asia-Plus.
Совещание прошло 30 сентября под руководством заместителя председателя правительства Таджикистана Давлатали Саида. На первом этапе планируется построить автомагистраль протяженностью 22 км вокруг левого берега Сырдарьи.
Кроме того, планируется отремонтировать мост 1963 года постройки. На втором этапе будет восстановлено экологическое состояние Сырдарьи, пройдут берегоукрепительные работы. Это создаст условия для строительства туристических, оздоровительных и развлекательных объектов.