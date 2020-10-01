Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у оппозиционных активистов «Открытой России». Так, о следственных мероприятиях в своей квартире в соцсетях, в частности, сообщили Алексей Садомовский и директор издания «КозаПресс» Ирина Славина.

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«Только что у меня в квартире закончился обыск. Изъяли шесть ноутбуков (в том числе несколько моего брата и девушки), три флешки и один смартфон», — написал в Facebook Садомовский.

Он уточнил, что обыск проводился по 284.1 УК РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»).

По словам Славиной, 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые, пришли к ней в квартиру рано утром 1 октября.

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«Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», — уточнила она. — Ничего этого у меня нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года общественное движение «Открытая Россия», приняло решение о самоликвидации. Это было связано с претензией Минюста РФ.

Добавим, что в середине августа в Москве была задержана Татьяна Усманова, координатор «Открытой России», а в начале сентября стало известно о задержании в столице исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.