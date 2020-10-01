Джакарта, , 13:56 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что помимо медицинского персонала и населения, работающего в медицинских учреждениях, следующими вакцину от COVID-19 получат работники в возрасте 18−59 лет, сообщает Antara.

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"Приоритет в отношении вакцин будет отдан медицинскому персоналу и всем людям, работающим в медицинских учреждениях. Следующими вакцину получат людям из категории высокого риска, а именно рабочие в возрасте 18−59 лет», — заявил министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто.

К настоящему времени, Индонезия нуждается в 320 млн доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что экспорт индонезийского пальмового масла снизился во время пандемии.

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