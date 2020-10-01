Уфа, , 14:00 — REGNUM В Башкирии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 8831 факт заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8121 человек, в том числе семь человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что лечение в больницах продолжают 63 пациента, а 606 человек лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии от коронавируса было вакцинировано 30 человек. Их состояние удовлетворительное.

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