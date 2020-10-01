Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM В Екатеринбурге уложили асфальт поверх бехатоновой плитки в центре города. Об этом сообщили местные жители.

Рабочие закатали в асфальт тротуар в районе пересечения улиц Попова и Сакко и Ванцетти. «Заплатку» положили прямо на бехатоновую плитку, передаёт портал «Е1».

Это уже не первый случай в городе, когда поверх предыдущего покрытия укладывают асфальт. Ранее такой же способ ремонта применили на проспекте Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге отказались от многих работ по благоустройству города из-за потерь бюджета на фоне пандемии COVID-19.

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