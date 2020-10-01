Магас, , 13:54 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель прироста за последний месяц. Такое количество пациентов с COVID-19 выявлялось в республике последний раз в апреле-мае 2020 года.

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За все время пандемии коронавируса в Ингушетии выявлено 5727 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили 1 октября в федеральном оперативном штабе. Вылечились за это же время 4773 человека. За прошедший день тех, кто сумел справиться с болезнью, стало на 65 человек больше. Это один из самых больших суточных показателей с начала сентября.

По числу скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, Ингушетия занимает четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе. В регионе зарегистрировано 83 случая летального исхода.