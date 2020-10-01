Казань, , 14:13 — REGNUM В Татарии с 1 октября, как и по всей стране, стартовала осенняя призывная кампания. Первые новобранцы отправятся из республики с 15 октября. Во время всей кампании, с октября по декабрь, из Татарии в ряды армии призовут более 3 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Из Татарии отправят служить в сухопутные войска 46% от общего количества призывников, в войска Нацгвардии — 13%, в военно-морской флот — 10%, в воздушно-десантные, воздушно-космические войска и части специального назначения — по 9% призывников, в ракетные войска стратегического назначения еще 8%, в другие подразделения — 5%.

Всего в России за осенний призыв ряды армии пополнят 128 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, во время весеннего призыва, из Татарии на военную службу призывались также более 3 тыс. новобранцев. Перед отправкой призывников протестировали на коронавирус и выдали вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, комплект индивидуальной защиты (маски, бахилы, перчатки).

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