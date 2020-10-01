Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки госпитализировано 168 пациентов с COVID-19, что привело к резкому росту загрузки коечного фонда. По данным на 1 октября, коронавирусные стационары заполнены почти на 58,7%, передаёт ИА REGNUM.

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Так, в настоящее время лечение в стационарах получают 1 тыс. 563 пациента. В тяжёлом состоянии находится 91 человек. Для сравнения: днём ранее, 30 сентября, на Дону госпитализация потребовалась 1 тыс. 395 пациентам. К аппаратам ИВЛ были подключены на пять человек меньше — 86 заболевших COVID-19.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находится 11 тыс. 51 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области при загрузке стационаров для пациентов с коронавирусом более чем на 60% будут развёрнуты дополнительные койки. Об этом ранее заявляла министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.