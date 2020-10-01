Нальчик, , 13:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии направлены в суды материалы по 88 нарушениям, допущенным предприятиями сферы торговли и оказания услуг. По 25 из них уже приняты решения о штрафах. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Жирослан Пагов.

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По его словам, нарушителей установленных Роспотребнадзором эпидемиологических правил в связи с угрозой распространения коронавируса выявляют в ходе регулярных рейдов. Суды в отношении ряда из них уже приняли решения о приостановлении деятельности.

Так, в четырех населенных пунктах Кабардино-Балкарии, закрыты два продуктовых магазина, хозяйственный магазин, универсам и салон красоты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с Кабардино-Балкарией республике — Карачаево-Черкесии — были закрыты судами на основании предписаний Роспотребнадзора 14 предприятий сферы услуг и торговли.