Рязань, 1 октября 2020, 13:41 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 1 октября зарегистрирован 51 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»
За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 6743 пациента.
Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской области за сутки выявлены 45 новых носителей коронавируса