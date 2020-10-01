Красногорск, , 13:39 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции будет поставлена почти в два десятка больниц Московской области. Об этом говорится в распоряжении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

«Определить перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в которые в дальнейшем будет осуществляться передача вакцины для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе, опубликованной на сайте подмосковной администрации.

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Всего в перечне — 19 медучреждений, которые расположены в Химках, Домодедове, Егорьевске, Красногорске, Павловском Посаде, Звенигороде, Фрязине, Истре, Можайске, Пушкине. Также поступит вакцина и в больницы в Рошале, Серебряных Прудах, Серпухове, Электростали, Электрогорске, Орехове-Зуеве и Подольске.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили во все российские регионы. Глава Минздрава уточнил, что пока речь идёт о «тестовых поставках», поскольку осваивается новая логистическая цепочка.