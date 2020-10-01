Мурманск, 1 октября 2020, 13:39 — REGNUM С начала пандемии нарушителям антивирусного режима в Мурманской области было выписано штрафов на 2,5 млн рублей. Об этом на брифинге сообщила руководитель регионального управления Роспоребнадзора Лена Лукичева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор региона Андрей Чибис пообещал журналистам, что в кафе и барах, на транспорте и в магазинах — во всех местах массового пребывания — будет увеличено число рейдов по соблюдению санитарных правил. Тем не менее, подчеркнул губернатор, к каждому человеку контролера не приставишь.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис сделал прививку от коронавируса и сообщил, что вакцинация прошла без последствий.