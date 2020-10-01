Мурманск, , 13:39 — REGNUM С начала пандемии нарушителям антивирусного режима в Мурманской области было выписано штрафов на 2,5 млн рублей. Об этом на брифинге сообщила руководитель регионального управления Роспоребнадзора Лена Лукичева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время на рассмотрение приняты 15 протоколов за нарушение масочного режима в транспорте. Первое рассмотрение намечено на середину октября», — сообщила она.

Губернатор региона Андрей Чибис пообещал журналистам, что в кафе и барах, на транспорте и в магазинах — во всех местах массового пребывания — будет увеличено число рейдов по соблюдению санитарных правил. Тем не менее, подчеркнул губернатор, к каждому человеку контролера не приставишь.

«Лучший контролер — это сам человек. Пока это до каждого не дойдет, ситуация у нас останется сложной», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис сделал прививку от коронавируса и сообщил, что вакцинация прошла без последствий.