Омск, , 13:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в региональном оперштабе.

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Таким образом, за весь период в Омской области умерли 305 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 сентября в регионе также скончались четыре пациента с COVID-19.

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По состоянию на 1 октября в Омской области коронавирус выявлен у 11 117 человек.

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