Рязань, , 13:38 — REGNUM В Рязанской области 1 октября подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два положительных теста больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрирован 8221 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 6743 пациента, в том числе 21 — за последние сутки.

За весь период скончался 51 человек. Один новых летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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