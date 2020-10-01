Кызыл, , 13:38 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы о похолодании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток 2 октября ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду.

Температура местами опустится до 11 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица. В некоторых районах пройдёт снег.

В связи с этим в ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Кроме того, им рекомендовано оборудовать машины зимней резиной или цепями противоскольжения.