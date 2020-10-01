Токио, , 13:35 — REGNUM Симулятор строительства игрушечной железной дороги Tracks выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch в ноябре 2020 года. Об этом сообщалось 30 сентября на YouTube-канале ExcaliburPubVideos.

Разработчики отмечают, что на Switch игра выйдет с подзаголовком Toybox Edition. В эту версию Tracks войдут два контентных дополнения с новыми предметами: космической и сельской тематики.

Напомним, оригинальный релиз Tracks состоялся в 2019 году. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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