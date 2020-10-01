Тамбов, , 13:34 — REGNUM В Тамбовской области 1 октября подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число новых положительных тестов выросло на два.

Всего в области зарегистрирован 7771 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 6723 пациента, в том числе 44 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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