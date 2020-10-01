Тбилиси, , 13:37 — REGNUM В одной из больниц Батуми скончался 81-летний мужчина с диагнозом COVID-19. Информацию об этом 1 октября распространила пресс-служба министерства здравоохранения автономной республики Аджарии.

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По данным ведомства, умер пациент Батумской республиканской больницы. Сообщается, что врачи выявили у него двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность и обострение хронической болезни почек.

«Были приняты все необходимые меры, но из-за сложности сопутствующих заболеваний, к сожалению, спасти пациента не удалось», — говорится в сообщении республиканского минздрава.

Стоит отметить, что это 40-й умерший пациент с диагнозом COVID-19 в Грузии за время пандемии. Всего в стране на 1 октября выявили 6640 носителей коронавируса, из них 3419 победили инфекцию.

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