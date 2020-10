Вашингтон, , 13:29 — REGNUM В октябре 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Vampyr и Need for Speed: Payback. Об этом сообщалось 30 сентября на YouTube-канале PlayStation Access.

Обе игры станут доступны подписчикам PS Plus уже 6 октября 2020 года. Их можно будет добавить в свою библиотеку до 2 ноября 2020 года.

Напомним, PS Plus — это специальный сервис подписки для консолей семейства PlayStation. С его помощью геймеры могут играть по сети и получать доступ к бесплатным проектам.

