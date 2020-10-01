Омск, , 13:29 — REGNUM По состоянию на 1 октября в Омской области выявлено 11 117 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 89 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

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Выздоровели 9290 человек, в том числе 63 — за последние сутки. Доля выздоровевших пациентов — 83,6%.

По данным оперштаба, в Омской области на сегодняшний день проведено 510 124 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 сентября в Омской области коронавирус выявили у 90 человек.

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