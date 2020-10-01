Санта-Моника, США, , 13:25 — REGNUM В сети появился первый трейлер «зомби-режима» для игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Его опубликовали 30 сентября на YouTube-канале франшизы Call of Duty.

В восьмиминутном ролике разработчики проекта подробнее рассказывают о появлении зомби в игре: о специальных картах, противниках и оружии. Помимо этого, в трейлере также показали первые геймплейные карты нового режима.

Напомним, официальный релиз Call of Duty: Black Ops Cold War ожидается 13 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One — а в конце года и на консолях PS5 и Xbox Series X.

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