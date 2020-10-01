Москва, 1 октября 2020, 13:25 — REGNUM Завершилась заявочная кампания конкурса для студентов и выпускников российских вузов «Золотая стажировка». Он проводится в рамках одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Время карьеры». Участники, отобранные экспертным советом, пройдут в следующий этап, который стартует 2 октября. Организаторами конкурса для молодежи 18−30 лет выступают Минобрнауки России, АНО «Россия — страна возможностей», Росмолодежь, Фонд президентских грантов и Уральский федеральный университет.
По итогам регистрационной кампании, которая проходила с 18 августа по 30 сентября, заявки на участие в конкурсе подали 4899 человек. До 2 октября экспертное жюри АНО «Россия — страна возможностей» и Уральского федерального университета оценит резюме участников, лучшие из которых будут допущены к этапу онлайн-тестирования.
Он добавил, что по итогам конкурса сотню студентов-победителей ждут стажировки в крупнейших компаниях и государственных организациях страны, среди которых: Альфа-банк, Росатом, Северсталь, Банк России, Мегафон, НИПИГАЗ, PwC, РЖД, ФАС России, СКБ Контур и многие другие.
В рамках этапа регистрации участникам «Золотой стажировки» предлагалось заполнить форму резюме, которая была составлена в сотрудничестве с HR-специалистами ведущих компаний. Одной из особенностей данного этапа был ориентир на студентов и выпускников без опыта работы. Ребята могли не только показать свои карьерные успехи, но и продемонстрировать вовлеченность в университетские и внешние проекты, включая проекты платформы «Россия — страна возможностей», практики, волонтерство и другие активности. Также в помощь участникам в социальных сетях был запущен онлайн-марафон: еженедельные консультации о написании резюме и подготовки к собеседованию совокупно собрали более 1,4 миллиона просмотров.
Следующий этап конкурса стартует 2 октября и продлится два дня. Здесь участники будут проходить онлайн-тестирование, во время которого ребятам необходимо показать свое общекультурное развитие и профессиональные знания.
Те, кто успешно справится с тестом, будут приглашены к отбору у выбранного работодателя. Каждая компания будет работать со студентами и выпускниками индивидуально: в зависимости от специфики компании и профессиональной области участнику могут быть предложены тестовые задания и онлайн-собеседования.
В финале «Золотой стажировки» ребят ждет деловая игра, по итогу которой каждая компания-работодатель определит одного победителя. Главный приз конкурса — возможность пройти стажировку в одной из ведущих российских и международных компаний. Все сопутствующие расходы компания возьмет на себя.