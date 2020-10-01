Москва, , 13:25 — REGNUM Завершилась заявочная кампания конкурса для студентов и выпускников российских вузов «Золотая стажировка». Он проводится в рамках одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Время карьеры». Участники, отобранные экспертным советом, пройдут в следующий этап, который стартует 2 октября. Организаторами конкурса для молодежи 18−30 лет выступают Минобрнауки России, АНО «Россия — страна возможностей», Росмолодежь, Фонд президентских грантов и Уральский федеральный университет.

По итогам регистрационной кампании, которая проходила с 18 августа по 30 сентября, заявки на участие в конкурсе подали 4899 человек. До 2 октября экспертное жюри АНО «Россия — страна возможностей» и Уральского федерального университета оценит резюме участников, лучшие из которых будут допущены к этапу онлайн-тестирования.

«Мы получили заявки из 77 регионов. В лидерах Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург, Мордовия и Ростовская область. Сейчас к нам присоединились 35 компаний-работодателей, а наибольшей популярностью пользуются программы стажировок в Правительстве Москвы, Федеральной антимонопольной службе, Трубной металлургической компании, компании «Северсталь», особой экономической зоне «Алабуга», Минпромторге. Но цель нашего проекта не ограничивается исключительно соревнованием. Мы позволяем участникам создать хорошее резюме, которые они потом смогут использовать при трудоустройстве», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что по итогам конкурса сотню студентов-победителей ждут стажировки в крупнейших компаниях и государственных организациях страны, среди которых: Альфа-банк, Росатом, Северсталь, Банк России, Мегафон, НИПИГАЗ, PwC, РЖД, ФАС России, СКБ Контур и многие другие.

В рамках этапа регистрации участникам «Золотой стажировки» предлагалось заполнить форму резюме, которая была составлена в сотрудничестве с HR-специалистами ведущих компаний. Одной из особенностей данного этапа был ориентир на студентов и выпускников без опыта работы. Ребята могли не только показать свои карьерные успехи, но и продемонстрировать вовлеченность в университетские и внешние проекты, включая проекты платформы «Россия — страна возможностей», практики, волонтерство и другие активности. Также в помощь участникам в социальных сетях был запущен онлайн-марафон: еженедельные консультации о написании резюме и подготовки к собеседованию совокупно собрали более 1,4 миллиона просмотров.

Следующий этап конкурса стартует 2 октября и продлится два дня. Здесь участники будут проходить онлайн-тестирование, во время которого ребятам необходимо показать свое общекультурное развитие и профессиональные знания.

Те, кто успешно справится с тестом, будут приглашены к отбору у выбранного работодателя. Каждая компания будет работать со студентами и выпускниками индивидуально: в зависимости от специфики компании и профессиональной области участнику могут быть предложены тестовые задания и онлайн-собеседования.

В финале «Золотой стажировки» ребят ждет деловая игра, по итогу которой каждая компания-работодатель определит одного победителя. Главный приз конкурса — возможность пройти стажировку в одной из ведущих российских и международных компаний. Все сопутствующие расходы компания возьмет на себя.