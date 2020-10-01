Москва, , 13:24 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России предложит план по ликвидации мошеннических «банковских колл-центров». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источнике в правительстве и самом ФСИН.

Так, один из способов — применение комплекса средств, которые могут экранировать сигнал либо ставить выборочные помехи.

«Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — сказал топ-менеджер госкорпорации «Ростех», которая сотрудничает с ведомством в сфере цифровизации, добавив, что ФСИН планирует запросить из бюджета на эти цели около 3 млрд рублей.

При этом, уточнил он, ФСИН пока отказывается использовать в местах лишения свободы постоянные генераторы помех, поскольку это несет риски для здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России предупредил кредитные учреждения о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии. С его помощью злоумышленники получили информацию о клиентах одной из кредитных организаций, после чего мошенники узнали данные об остатках на счетах своих потенциальных жертв. Затем они использовали данную информацию во время звонков клиентам банка для кражи денежных средств с их карт.

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