Тюмень, , 13:24 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 1 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 78 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 октября зарегистрировано 9587 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7646 человек, 38 пациентов с COVID-19 скончались.