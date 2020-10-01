Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Ростов-на-Дону ощутил острый кадровый дефицит в сфере пассажирских перевозок. По болезни на линии не выходят более 40% водителей общественного транспорта.

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По словам руководителя городского департамента транспорта Христофора Ермашова, в настоящее время маршруты обслуживают 59,2%, водителей. Остальные работники болеют гриппом и ОРВИ. Случаев заражения коронавирусом среди водителей нет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону общественный транспорт будут снимать с линии за игнорирование масочного режима как водителями, так и пассажирами. Однако в нынешней ситуации это может привести практически к полному отсутствию транспорта на городских маршрутах.

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