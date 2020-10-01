Москва, , 13:21 — REGNUM Ценности, украденные из православного монастыря на Валдайском озере в Новгородской области, будут возращены храму. Сотрудники МВД России и ФСБ России раскрыли это дерзкое преступление и задержали подозреваемых. Об этом 1 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили вероятных причастных к похищению иконы. Ими оказались двое жителей города Волхова Ленинградской области.

«Подозреваемые были задержаны одновременно по адресам проживания. Один из них ранее судим за совершение тяжких преступлений», — добавила Волк.

В ходе обысков у них была обнаружена часть похищенного, в том числе напрестольный крест и Иверская икона Божией Матери. Все ценности были спрятаны в гараже одного из фигурантов.

«В ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь», — заявила представитель МВД РФ.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Двое злоумышленников подплыли к Валдайскому острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. Затем, разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент РФ Владимир Путин.

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