Москва, , 13:19 — REGNUM Борис Ярыгин, победитель специализации «Финансы и технологии» и победитель конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен директором проектов Центра Agile as a Service Сбербанка России.

Борис Ярыгин родился 14 июля 1988 года в г. Дмитрове Московской области. Последние 7 лет занимал руководящие должности в крупной ИТ компании. Прошел путь от руководителя проектов до должности Директора департамента инновационных систем компании Норбит. После победы в конкурсе «Лидеры России 2020» приглашен на должность директора проектов Центра Agile as a Service Сбербанка России.

«Смысл Agile-трансформации - в устранении препятствия для развития. Глобальная цель — запустить Agile-трансформацию на уровне страны, создать условия для новых сервисов и продуктов. В должности Директора проектов Центра Agile as a Service я отвечаю за создание, продвижение нового продукта СБЕРа — Agile-трансформацию. За 4 года СБЕР создал внутри себя Agile-компетенцию международного уровня. Перед собой ставлю задачу: наладить диалог наших экспертов и коучей c внешними Компаниями и Госструктурами. Помочь крупнейшим компаниям России запустить и настроить управление продуктами, изменениями, командами, повысить скорость и качество выпускаемых продуктов и сервисов», — поделился своими планами Борис Ярыгин.

В 2020 году Борис Ярыгин принял участие сразу в двух полуфиналах конкурса «Лидеры России» — в полуфинале специализации «Финансы и технологии», где стал победителем трека, а также в полуфинале от Центрального федерального округа, откуда вышел в суперфинал и 7 сентября стал победителем конкурса «Лидеры России 2020».

«Конкурс «Лидеры России» дал внешнюю оценку компетенций, подсветил точки роста, усилил желание расти и развиваться. Каждый участник конкурса претерпел глобальную трансформацию за время участия в нем. Конкурс занимает много времени и сил, но дает, во много раз больше. «Лидеры России» — это трамплин для карьеры. Можно подпрыгнуть, а можно разбиться. Тех, кто проходит жесткий отбор, конкурс выделяет на HR радарах, как людей способных пробиться сквозь сложности, жесткий дедлайн, при этом решить задачу. Количество интересных предложений после победы в треке «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020» составило во много раз больше, чем за последнее время до этого, — отметил победитель конкурса «Лидеры России 2020» Борис Ярыгин. — Главный результат конкурса — люди, с которыми вместе пробираешься сквозь испытания и оценочные мероприятия. Такая концентрация умных, заряженных на свершения людей, крутых профессионалов в одном месте встречается крайне редко. Конкурс «Лидеры России» создает внутри себя сообщество лидеров, которые учат, развивают и помогают друг другу. Рад быть частью этой команды».

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России». Так, Мария Львова-Белова после победы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» стала сенатором Совета Федерации, представляющим Пензенскую область. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

● Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,

● Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,

● Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,

● Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,

● Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.

● Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:

● Василий Орлов — губернатором Амурской области,

● Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов:

● Полуфиналист конкурса Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО,

● Победитель конкурса Юрий Шалабаев — исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода.