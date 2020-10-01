Москва, 1 октября 2020, 13:19 — REGNUM Борис Ярыгин, победитель специализации «Финансы и технологии» и победитель конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен директором проектов Центра Agile as a Service Сбербанка России.
Борис Ярыгин родился 14 июля 1988 года в г. Дмитрове Московской области. Последние 7 лет занимал руководящие должности в крупной ИТ компании. Прошел путь от руководителя проектов до должности Директора департамента инновационных систем компании Норбит. После победы в конкурсе «Лидеры России 2020» приглашен на должность директора проектов Центра Agile as a Service Сбербанка России.
В 2020 году Борис Ярыгин принял участие сразу в двух полуфиналах конкурса «Лидеры России» — в полуфинале специализации «Финансы и технологии», где стал победителем трека, а также в полуфинале от Центрального федерального округа, откуда вышел в суперфинал и 7 сентября стал победителем конкурса «Лидеры России 2020».
За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России». Так, Мария Львова-Белова после победы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» стала сенатором Совета Федерации, представляющим Пензенскую область. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:
● Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,
● Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,
● Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,
● Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,
● Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.
● Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:
● Василий Орлов — губернатором Амурской области,
● Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов:
● Полуфиналист конкурса Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО,
● Победитель конкурса Юрий Шалабаев — исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода.