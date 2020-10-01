Москва, , 13:25 — REGNUM Оперативники ФСБ вместе с полицейскими задержали двух злоумышленников, которые 1 сентября украли золотые изделия и икону Иверской Божьей матери (XVII-XVIII веков), подаренную президентом России Владимиром Путиным Успенскому Собору Иверского монастыря Валдайского района Новгородской области. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Как сообщают в ведомстве, задержанные — члены преступной группы, уроженцы города Волхов Ленинградской области.

«В ходе обысков указанная икона и часть золотых изделий изъята. Мероприятия, направленные на установление и задержание иных членов ОПГ, причастных к совершению расследуемого преступления, продолжаются», — отметили в ФСБ.

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