Липецк, , 13:18 — REGNUM В Липецкой области 1 октября подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего на территории региона выявлено 6143 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5455 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 32 — за последние сутки. 44 человека скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области скончался еще один пациент с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончалась еще одна пациентка с COVID-19