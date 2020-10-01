Москва, , 13:17 — REGNUM Мобильное приложение «Альфа-банка» работало со сбоями 1 октября. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в популярных приложениях.

Так, в 11:36 мск количество жалоб пользователей достигло максимума — 244 сообщений. Около половины пользователей сообщали о том, что не могут войти в систему. Остальные пожаловались на сбой всех видов сервисов и невозможность совершить платёж.

Позднее в «Альфа-банке» сообщили, что проблемы у пользователей возникли после обновления программного обеспечения, однако потом были устранены. Приложение работает в штатном режиме, сообщает РБК.