Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Чиновники Ленинградской области позволят застроить 30 га территории у уникальной Колтушской возвышенности жильем.

Ранее местные жители заявляли, что готовы выйти на акции протеста в попытке защитить ландшафт, вошедший в проект объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения на границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект генплана Заневского городского поселения, по которому земли переводят в категорию ИЖС, обсудили на совещании с губернатором Александром Дрозденко. Как уточняют в областной администрации, было решено «скорректировать параметры с учетом мнения жителей».

Изначально предполагалось перевести 52 га в Колтушах из статуса земель сельхозназначения в территорию индивидуального жилищного строительства, причем это было условием достройки корпуса проблемного ЖК «Радужный» компанией «Гарант», которая владеет этим участком.

«Мы должны, с одной стороны, выполнять условия соглашения, с другой стороны — слышать местных жителей и заботиться о природе. Поэтому мы приняли решение перевести 30 гектар из этих 52 — в ИЖС, 22 га — в рекреацию. Таким образом муниципалитет получит возможность содержать, вкладывать средства в парковую территорию, а также будет создан буфер между малоэтажными частными домами и охранной зоной», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Таким образом, чиновники Ленобласти объяснили необходимость перевести 30 га в категорию ИЖС заботой о дольщиках, которых обманул другой застройщик при возведении ЖК «Радужный».

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Местные жители беспокоятся о камовых холмах между коттеджным поселком «Токкари Лэнд» и деревней Хирвости Всеволожского района. Эти земли в статусе сельхозназначения были приобретены в 2015 году компанией «Гарант», которая строила «Токкари Лэнд», ею руководит бывший депутат Всеволожска Дмитрий Альхов. Теперь рядом планируется возвести 3-х и 4-этажные таунхаусы.

Житель деревни Суоранда Виталий Ганнущенко ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что граждан оповестили о публичных слушаниях, якобы назначенных на 17 сентября, но в этот день ответственные лица сообщили, будто накануне, 16 сентября, слушания уже состоялись, до жителей деревни лишь доводят информацию, а вопрос «уже решен».

«Сейчас такая позиция у них: нам ничего не интересно, холмы будут застроены и всё. А по факту они будут уничтожены», — считает Ганнущенко.

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Исторически эта территория используется в рекреационных целях: люди купаются в озерах, катаются на лошадях и велосипедах, бегают и ходят на лыжах. Министерство культуры РФ инициировало включение Колтушской возвышенность в границы достопримечательного места еще в 2016 году. Проект одобрили госэкспертиза и научно-методический совет при Минкультуры, но до сих пор не утвердили.

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