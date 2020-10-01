Тюмень, , 13:15 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 132 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 1 октября региональный оперативный штаб.

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Из них 16 случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 25 случаев, в Ноябрьске — 23, в Муравленко — 20.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 129 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 1 октября зарегистрировано 15 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 466 человек, 99 пациентов с COVID-19 скончались.