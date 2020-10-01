Курск, , 13:14 — REGNUM В Курской области 1 октября зарегистрирован 51 новых случай заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено 30 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8159 положительных тестов.

Выписан после выздоровления был 6771 пациент, в том числе 18 — за последние сутки. Скончались 57 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

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