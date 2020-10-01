Москва, , 13:14 — REGNUM В четверг, 1 октября, активисты «Волонтерской Роты» запустили акцию по раздаче защитных масок москвичам и гостям столицы у самых загруженных станций метро. Более сотни участников волонтерского движения на протяжении нескольких дней будут раздавать маски пользователям московского метрополитена. На данный момент москвичам передали более 1000 штук. Об этом журналистам рассказал лидер движения Антон Демидов.

«В последние дни количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве растет. Вчера в столице зарегистрированы рекордные за последнее время 2300 инфицированных. Также наблюдается рост количества госпитализированных. Цель данной акции не только в раздаче москвичам средств индивидуальной защиты, активисты «Волонтерской Роты» просят людей, которые заходят в метро не просто взять маску, а лишний раз напомнить им о нашей общей ответственности друг перед другом, перед нашими пожилыми людьми о важности соблюдения правил гигиены, «социальной дистанции». Если нам молодым вирус не так страшен, то он может быть смертельным для наших родителей, бабушек и дедушек. Давайте беречь их», — сказал лидер «Волонтерской Роты».

По его словам, «несмотря на огромные штрафы, люди зачастую забывают о мерах предосторожности, спускаясь в метро».

«Кроме того, мы все помним о подвигах наших врачей, которые круглосуточно помогали и продолжают помогать заболевшим коронавирусом. Безусловно, наш долг помочь докторам, которые ежедневно, без преувеличения, спасают сотни жизней», — резюмировал Антон Демидов.

Напомним, общественное движение «Волонтерская рота» в Москве организовало корпус добровольцев, которые будут доставлять продукты и медикаменты пожилым жителям столицы.

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