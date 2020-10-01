Махачкала, , 13:19 — REGNUM Почти две трети носителей коронавируса в Дагестане посещали места скопления людей. При этом в регионе выросло число случаев заражения после похода на рынки и в торговые центры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 30 сентября заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов в ходе заседания сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в республике перешла в фазу стабилизации, суточный прирост случаев заражения снизился в сравнении с предыдущей неделей (21−27 сентября). Также, по его словам, отмечается снижение коэффициента распространения инфекции.

В ходе проведения эпидемиологических расследований на отчетную неделю, по словам Павлова, установлено, что предполагаемый источник инфекции в 30% случаях — родственники, семейные очаги.

«Из заболевших на посещение мест скопления людей указывают 62%. При этом увеличилось количество заболевших, посещавших торговые центры и рынки», — сообщил глава регионального Роспотребнадзора.

С содокладом выступил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он рассказал, что на конец сентября в стационарах республики находятся свыше 2,5 тыс. пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. По его данным, если в первых числах сентября в стационары в день поступало чуть больше 400 пациентов, то на конец месяца — менее 200. По словам министра, в настоящее время в учреждениях здравоохранения региона койко-места имеются в достаточном количестве.