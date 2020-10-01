Томск, , 13:11 — REGNUM В Томской области за последние сутки скончались два пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 октября в региональной администрации.

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Оба пациента входили в группу риска по возрасту, один из них страдал сахарным диабетом и ожирением.

Таким образом, всего в регионе умерли 87 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 1 октября коронавирус выявлен у 7579 человек.

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