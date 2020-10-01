Москва, , 13:10 — REGNUM Победу Дональда Трампа (74 года) на выборах президента США прогнозируют 21% жителей России, победу Джо Байдену (77 лет) — 8%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению сторонников Трампа, он много сделал для страны, для людей, укрепил экономику США (5%), обладает необходимыми для президента качествами (3%), моложе Байдена, с лучшим здоровьем (2%).

Сторонники Байдена считают, что американцы недовольны президентством Трампа (3%), Байден — более сильный политик (1%), более популярен среди населения (1%), в США кризис, нужны перемены (1%).

Опрос по телефону проведен 4−6 сентября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (51%) следят за выборами президента США.

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